السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 شخصا من مستشفى الأمل فى خان يونس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 شخصًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، بينهم أربعة أطباء.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة آخرين من أفراد طواقمها، إضافة إلى أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

وقال البيان، إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المستشفى لحوالي عشر ساعات، ثم انسحبت وعادت مرة أخرى، قامت خلالها بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجاز الطواقم والتحقيق معهم وضربهم وإهانتهم، ومنع الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام".

كان الهلال الأحمر قد أعلن في وقت سابق أنه فقد الاتصال تمامًا بطواقمه في المستشفى بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

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