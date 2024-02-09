جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

صرح قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، اليوم، بأن قواته ستواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بـحزب الله اللبناني وتقويض قدراته، والاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.

وقال "جوردين" خلال لقائه رؤساء المستوطنات الشمالية الواقعة على الحدود مع لبنان التي تم إخلاؤها بسبب قصف حزب الله: إن "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني ​​في الشمال بطريقة تسمح لنا بإعادة السكان بأمان".

وأضاف: "نحن مصممون على تغيير الواقع الأمني ​​ومواصلة الاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.. هذه هي مهمتنا".

وتابع: "سنواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته. مهمتنا هي حماية سكان ومستوطنات الشمال"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم عن صحيفة "واينت" الإسرائيلية.

وأوضح أن “الطريقة التي نعمل بها، وأنا أنوي الاستمرار فيها، هي شراكة كاملة معكم (رؤساء المستوطنات الشمالية) ومع السكان. وسكان الشمال هم مصدر قوتنا للاستمرار، وهم العمود الفقري الذي يتيح الإنجازات التي وصلنا إليها حتى الآن في الشمال".