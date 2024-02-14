16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 16 مجزرة راح ضحيتها 133 شهداء و162 مصابًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 28473 شهيدًا، والمصابين 68146، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية
- شن سلسلة غارات على وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- تدمير البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى استشهاد طفل.
- إطلاق نار المدفعية بكثافة في منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس.
- قصف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن شهيد وإصابات.
- قصف سيارة مدنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، أسفر عن 6 شهداء بينهم أطفال.
- شن غارات على شرق دير البلح وسط قطاع غزة، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
- وأفاد مراسلنا، أن مدفعية الاحتلال قصفت
- شن سلسلة غارات شرقي مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.
- قصف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع شن غارات شرق مخيم المغازي.