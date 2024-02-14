حقيقة فيديو يحيي السنوار.. إسرائيل تطارد الوهم في غزة بحثا عن قائد حماس

أثار فيديو يحيي السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة والذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي الجدل بشأن حقيقة المقطع المتداول في ظل سعي إسرائيل للبحث عن أي إنجاز في غزة بعد أكثر من أربعة أشهر على عدوانها على قطاع غزة.

تفاصيل فيديو يحيي السنوار داخل الأنفاق

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء مقطع فيديو إدعى أنه لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وبعض أقاربه وهم في نفق تحت الأرض في مدينة خان يونس.

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي تم تصوير فيديو يحيى السنوار في فيلم في 10 أكتوبر الماضي بعد ثلاثة أيام من عملية طوفان الأقصى، بواسطة كاميرا ركبتها حركة حماس، حسبما ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، الذي أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل في هذا النفق في الأيام الأخيرة.

ويظهر الفيديو الرجل الذي حدده جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحيى السنوار وهو يسير من الخلف، وأمامه زوجته وثلاثة من أطفاله ويقال إن الشخص الوحيد الذي يظهر من الأمام في مقطع الفيديو هو إبراهيم شقيق السنوار.

وادعى هاجاري قبل نشر فيديو يحيى السنوار أن جيش الاحتلال اعتقل أفرادًا من عائلات قادة حماس، زاعمًا أن "هؤلاء الأقارب يزودوننا بكميات كبيرة من المعلومات الاستخبارية".

وتعهد بإن "مطاردة السنوار لن تنتهي حتى نقبض عليه حيا أو ميتا".

حقيقة فيديو يحيى السنوار

ولم يكن وجه الرجل الذي تم تعريفه على أنه يحيى السنوار واضحا، وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أنه لا يمكن التحقق من مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستقل؛ حيث اللقطة القصيرة، تظهر صورة ظلية لرجل من الخلف يسير عبر جزء من النفق الذي التقطته الكاميرا.

تفاصيل أموال فيديو يحيى السنوار

ويزعم جيش الاحتلال أيضًا أنه اكتشف مخبأ يحيى السنوار، فقد قال هاجاري إنه يعيش مع عائلته وبعض مقاتليه في قسم الأنفاق أسفل مدينة خان يونس جنوب غزة، والتي تشهد نزاعا منذ أسابيع، بينما تحتدم الحرب فوقهم، ونشر مقطع فيديو قصيرًا آخر لجولة من مكان الاختباء المزعوم.

ويظهر في مقطع الفيديو جندي إسرائيلي في غرفة كان يعيش فيها السنوار، بما في ذلك خزنة مليئة بأوراق نقدية بالعملة الإسرائيلية والأمريكية بقيمة ملايين الدولارات وتضمن المجمع أيضًا مراحيض وحمامات ومطبخًا كان من الممكن أن يتم حفظ الإمدادات فيه لفترة طويلة وغرفة للحراس الشخصيين بالأسلحة والذخيرة.

ويزعم جيش الاحتلال أن السنوار ورجاله "هربوا" عندما سمعوا أن القوات الإسرائيلية تقترب.

ملاحقة يحيى السنوار داخل أنفاق غزة

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار منذ عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات الإسرائيلية، الذي أودى وفق الرواية الإسرائيلية بحياة حوالي 1200 شخص وأدى إلى أسر حوالي 250 آخرين على يد نشطاء حماس.

وفي ديسمبر الماضي، كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية طوقت منزل السنوار في خان يونس، قائلًا في ذلك الوقت: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نقبض عليه"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

من هو يحيى السنوار

ولد السنوار في مخيم للاجئين في خان يونس عام 1962، وأصبح فيما بعد عضوا مبكرا في حركة حماس المسلحة. وقد تعلم العبرية بطلاقة من خلال قضاء سنوات في السجون الإسرائيلية، حيث برز كزعيم لأعضاء حماس الأسرى الآخرين، حسبما أشارت أسوشيتد برس.

وأطلق نتنياهو سراح السنوار مع 1000 سجين آخر مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011 – وهي خطوة واجه نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بسببها.