"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

زعم موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جزء كبير من نظام الأنفاق الاستراتيجية لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويعتقد أنه يحرز تقدما في مطاردته زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

وقال الموقع الأمريكي، في تقرير له، إن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن يحيى السنوار زعيم حركة حماس وغيره من قادة الحركة التي تحكم قطاع غزة، بمن في ذلك محمد ضيف ومروان عيسى، يختبئون في خان يونس منذ المراحل الأولى من الحرب.

وأشار إلى أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنفاق خان يونس منذ عدة أسابيع في محاولة للقبض على قادة حماس.

وادّعى "أكسيوس"، نقلا عن مسئولي جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواتهم دخلت مؤخرًا إلى معظم المواقع المركزية في نظام الأنفاق الاستراتيجية لحماس تحت المدينة، مبينًا أن تقدم جيش الاحتلال دفع إلى الاعتقاد بأنه يقترب من السنوار.

ونقل تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، عندما قال: إن الحرب في غزة ستستغرق شهورا، و"يجب ألا تنتهي" حتى يتم قتل قيادة حماس في القطاع.

في السياق، لفت تقرير "أكسيوس" إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو تقليصها مع ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 27400 فلسطيني- معظمهم من النساء والأطفال- استشهدوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

بايدن يشعر بالإحباط من نتنياهو

ونوه التقرير بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو، وضغط على الأخير الشهر الماضي لتقليص الهجوم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أعلن، أمس الإثنين: "إن قادة حماس، بمن فيهم السنوار، هاربون ويتنقلون من مخبأ إلى آخر".

وزعم جالانت أن السنوار "لا يدير الحملة العسكرية، ولكنه يحافظ على حياته، لكن الجيش الإسرائيلي يطارده فوق الأرض وتحت الأرض".

فرار السنوار سبب تأخر تنفيذ مقترح الهدنة الجديد

وادّعى "جالانت" أنه بسبب فرار السنوار لم يتمكن من التواصل مع مسئولي حماس الآخرين، ولهذا السبب لم تتخذ المجموعة قرارًا واضحًا بشأن الاقتراح الأخير لإطار عمل لمفاوضات المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

كما زعم جالانت أن "هناك صعوبات في التنسيق بين ممثلي حماس خارج وداخل غزة"، دون تقديم أدلة.

وقال أسامة حمدان، زعيم حماس في لبنان، في نهاية هذا الأسبوع: "إن حماس تناقش الاقتراح"، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للإعلان عن موقف الحركة.