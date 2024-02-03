أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية كبرى فى فولجوجراد بطائرات مسيرة

أعلن أندريه بوشاروف، حاكم مقاطعة فولجوجراد الروسية، السبت، عن اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية رئيسية في المنطقة الجنوبية الغربية خلال الليل، بعد هجوم بطائرة دون طيار ألقي باللوم فيه على أوكرانيا.

وشنت أوكرانيا هجمات بطائرات دون طيار على روسيا لعدة أشهر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال الحاكم أندريه بوشاروف على تطبيق "تليجرام"، إنه "الليلة الماضية، صد الدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني هجومًا بطائرات دون طيار في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالي بمنطقة فولجوجراد".

وأضاف: "اندلع حريق في مصفاة فولجوجراد بعد سقوط إحدى الطائرات بدون طيار"، مردفًا: "خدمة الإطفاء تمكنت بالفعل من السيطرة على الحريق بحلول بداية الصباح"، حسبما نقلت “الجارديان” البريطانية.

وقالت شركة لوك أويل العملاقة الصناعية، التي تدير المصفاة، على موقعها الإلكتروني: إنها "أكبر منتج للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية الفيدرالية" التي تغطي ثماني مناطق في جنوب غرب روسيا.

ويقع المصنع جنوب مدينة فولجوجراد. ونشرت قناة V1 المحلية صورًا قالت: "إنها تظهر انفجارًا وقع أثناء الهجوم أثناء الليل".

وقال أحد السكان المحليين لـV1: "إنهم سمعوا انفجارين".

ضربات روسية في خيرسون

ويأتي الحادث بعد وقت قليل من الضربة الروسية التي أسفرت عن مقتل اثنين من عمال الإغاثة الفرنسيين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأعقبت الغارة على بلدة بيريسلاف غارة جوية في مدينة خيرسون يوم الجمعة، حيث قال مسئولون محليون: إنها "أصابت مدنيين اثنين ودمرت جزئيًا مبنى سكنيًا مكونًا من ثلاثة طوابق"، بينما قصفت طائرات روسية دون طيار مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفينة حربية أخرى في أسطول البحر الأسود في هجوم بطائرة دون طيار بالقرب من شبه جزيرة القرم، حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.