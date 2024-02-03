السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية كبرى فى فولجوجراد بطائرات مسيرة

جانب من الحريق فى
جانب من الحريق فى مصفاة بترول بروسيا

أعلن أندريه بوشاروف، حاكم مقاطعة فولجوجراد الروسية، السبت، عن اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية رئيسية في المنطقة الجنوبية الغربية خلال الليل، بعد هجوم بطائرة دون طيار ألقي باللوم فيه على أوكرانيا.

وشنت أوكرانيا هجمات بطائرات دون طيار على روسيا لعدة أشهر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال الحاكم أندريه بوشاروف على تطبيق "تليجرام"، إنه "الليلة الماضية، صد الدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني هجومًا بطائرات دون طيار في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالي بمنطقة فولجوجراد".

وأضاف: "اندلع حريق في مصفاة فولجوجراد بعد سقوط إحدى الطائرات بدون طيار"، مردفًا: "خدمة الإطفاء تمكنت بالفعل من السيطرة على الحريق بحلول بداية الصباح"، حسبما نقلت “الجارديان” البريطانية.

وقالت شركة لوك أويل العملاقة الصناعية، التي تدير المصفاة، على موقعها الإلكتروني: إنها "أكبر منتج للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية الفيدرالية" التي تغطي ثماني مناطق في جنوب غرب روسيا.

ويقع المصنع جنوب مدينة فولجوجراد. ونشرت قناة V1 المحلية صورًا قالت: "إنها تظهر انفجارًا وقع أثناء الهجوم أثناء الليل".

 وقال أحد السكان المحليين لـV1: "إنهم سمعوا انفجارين".

txt

أوكرانيا: روسيا استهدفت منطقتين فى خاركيف بصواريخ إسكندر

ضربات روسية في خيرسون

ويأتي الحادث بعد وقت قليل من الضربة الروسية التي أسفرت عن مقتل اثنين من عمال الإغاثة الفرنسيين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأعقبت الغارة على بلدة بيريسلاف غارة جوية في مدينة خيرسون يوم الجمعة، حيث قال مسئولون محليون: إنها "أصابت مدنيين اثنين ودمرت جزئيًا مبنى سكنيًا مكونًا من ثلاثة طوابق"، بينما قصفت طائرات روسية دون طيار مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، زعمت أوكرانيا أنها أغرقت سفينة حربية أخرى في أسطول البحر الأسود في هجوم بطائرة دون طيار بالقرب من شبه جزيرة القرم، حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

txt

الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبى دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"

أوكرانيا مصفاة نفط روسية روسيا الحرب الروسية الأوكرانية فولجوجراد حريق

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»