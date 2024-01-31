الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا استهدفت منطقتين فى خاركيف بصواريخ إسكندر

صواريخ إسكندر
صواريخ إسكندر

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية هاجمت منطقتين في المدينة بصواريخ إسكندر.

وأضاف سينيهوبوف - في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعية نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، الثلاثاء - أن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة في منطقة خاركيف، موضحًا أن الروس "هاجموا في المساء مجتمع زولوتشيف في منطقة بوهودوخيف، ونتيجة للقصف تضرر أحد المنازل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات". 

وأشار المسؤول العسكري الأوكراني إلى وقوع هجوم صاروخي آخر، قائلًا إنه "تم إطلاق النار على قرية في مجتمع مالا دانيليفكا، على ما يبدو، باستخدام صاروخ إسكندر- إم، ويجري توضيح التفاصيل"، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا.

وبحسب ما ورد، شن الجيش الروسي غارتين صاروخيتين على منطقة خاركيف فى 30 يناير، ولم تقع إصابات.

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