أحمد موسى يشكك في صحة فيديو "السنوار" داخل الأنفاق

علق الإعلامي أحمد موسى، على نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي فيديو من داخل الأنفاق يضم يحيى السنوار، زعيم حركة حماس بغزة.

وقال أحمد موسى، إن السنوار، ظهر في الفيديو برفقة أطفال، وبدون أي حراسة أو أسلحة، وشكك “موسى”، في صحة الفيديو مؤكدًا أنه ربما يكون قديمًا وغير وارد أن يكون الفيديو تم تصويره الآن.

سبب نشر هذا الفيديو بهذا التوقيت

وتساءل أحمد موسى، عن سبب نشر هذا الفيديو بذلك التوقيت، مؤكدًا أنه ربما يكون ذريعة من إسرائيل حتى تبرر اقتحامها لرفح والهجوم عليها أمام المجتمع الدولي، وذلك كونها تؤكد في تصريحاتها أن حماس موجودة في رفح.

وأشار إلى أن إسرائيل سبق وأكدت أن حماس موجودة بغزة ودمرتها بالكامل ولم تعثر على شيء، كما زعمت أنها بخان يونس كذلك وبكل المناطق الي اجتاحتها ودمرتها.