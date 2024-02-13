الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" لتغطية أحداث حلقة برنامجه الليلة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

 

وتناولت الأخبار العلاقات بين مصر وتركيا خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر بعد مرور 11 عامًا، ومن المتوقع مناقشة العديد من الملفات خلال اللقاء.

 

كما شملت الأوضاع في غزة وتصريحات يونيسف حول تدهور الأوضاع في غزة وأنها أصبحت كارثية بجميع المقاييس.

روابط الأخبار كما يلي:

مصر وتركيا علاقات اقتصادية واعدة.. وخطة لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار

"يونيسف": الوضع فى رفح الفلسطينية كارثي على جميع المقاييس

الدستور
الدستور
أحمد موسى موقع الدستور تغطية حلقة الليلة فضائية صدى البلد مصر وتركيا

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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

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