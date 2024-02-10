السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة برنامجه الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتناولت الأخبار التحذير من المخطط الإسرائيلي باستهداف المواطنين في رفح الفلسطينية والذي وصف بأنه سيكون مجزرة عالمية، كما أكد أن توسيع عمليات القتال في رفح الفلسطينية يهدد حياة مليون و400 ألف فلسطيني.

روابط الأخبار كما يلي:

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

وزير الخارجية الإسبانى: توسيع العمليات الإسرائيلية إلى رفح يهدد مليون فلسطينى

الدستور
الدستور
أحمد موسى موقع “الدستور فضائية “صدى البلد” رفح الفلسطينية المخطط الاسرائيلي التحذير مجزرة عالمية

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