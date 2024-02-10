السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: بسبب زلات لسانه جو بايدن لا يصلح رئيسًا لأمريكا

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية أمس الجمعة، للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتعلقة بغلق مصر معبر رفح، وعدم دخول المساعدات، مؤكدًا أن أمريكا لو أردت وقف إطلاق النار في غزة الآن لفعلت ولكنها تستخدم حق الفيتو بأمر بايدن.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عنده مشاكل مختلفة ومتعددة وبيخرف والجميع يدرك ذلك جيدًا، وأنه لا يصلح رئيسًا لأمريكا.

وأشار إلى أن دونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا، تهكم على تصريحات بايدن بشأن تخاريفه وزلات لسانه، حيث نشر خريطة لمصر وكتب عليها دولة المكسيك بدلا من مصر كنوع من السخرية على تصريحات جو بايدن. 

ترامب الرئيس القادم لأمريكا

وتابع: “ترامب الرئيس القادم لأمريكا، الأمريكيون لا يثقون ببايدن لتولي فترة رئاسية جديدة، نوفمبر المقبل سنرى ترامب رئيسا لأمريكا”. 

أحمد موسى جو بايدن مشاكل مختلفة لا يصلح رئيسا لأمريكا دونالد ترامب الرئيس القادم لأمريكا

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