السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف حقيقة بيع قناة "صدى البلد" ويوجه رسالة لمروجى الشائعة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة بيع قناة "صدى البلد"، لمستثمرين إماراتيين، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت مكانًا موبوءًا بالشائعات.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين لم يبع القناة ولكنه افتتحها من أجل مصر ولن يغلقها، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الرسائل الغاضبة من هذه الشائعات خاصة أن جمهور القناة في كل مكان بمصر وخارجها.

وتابع أن قناة "صدى البلد" تتعرض للكثير من الشائعات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن القناة تتعرض لهذه الحملات منذ تدشينها في 2011.

صدى البلد تكمل عامها الثالث عشر بهذا التوقيت

وأكمل أن القناة في شهر مارس المقبل ستكمل عامها الثالث عشر وعلى مدار كل هذه السنوات تتعرض لحملات ومطالبات بإغلاقها، مؤكدًا أن القناة لا مصلحة لها سوى مع مصر وكل مؤسساتها، وأن القناة لديها إيمان كامل بريئسنا وكل مؤسسات الدولة ولكن الكارهين للدولة لا يرضيهم ذلك.

أحمد موسى بيع قناة صدى البلد السوشيال ميديا الشائعات الرسائل الغاضبة عامها العاشر مؤسسات الدولة

مواد متعلقة

أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسى يهنئ الأردن بتأهل منتخب النشامى لنهائى آسيا

هل يستمر الدولار في الهبوط؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

أحمد موسى: "كيلو البن وصل 600 جنيه.. الناس تعيش إزاي؟"

أحمد موسى: أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق

أحمد موسى: مواد البناء تحتل المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية بقيمة 8 مليارات دولار

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه

أحمد موسى: انتقاد مشروع رأس الحكمة أكبر دعاية له وحوله لترند

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

موعد عيد الحب 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح