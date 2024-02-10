أحمد موسى يكشف حقيقة بيع قناة "صدى البلد" ويوجه رسالة لمروجى الشائعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة بيع قناة "صدى البلد"، لمستثمرين إماراتيين، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت مكانًا موبوءًا بالشائعات.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين لم يبع القناة ولكنه افتتحها من أجل مصر ولن يغلقها، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الرسائل الغاضبة من هذه الشائعات خاصة أن جمهور القناة في كل مكان بمصر وخارجها.

وتابع أن قناة "صدى البلد" تتعرض للكثير من الشائعات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن القناة تتعرض لهذه الحملات منذ تدشينها في 2011.

صدى البلد تكمل عامها الثالث عشر بهذا التوقيت

وأكمل أن القناة في شهر مارس المقبل ستكمل عامها الثالث عشر وعلى مدار كل هذه السنوات تتعرض لحملات ومطالبات بإغلاقها، مؤكدًا أن القناة لا مصلحة لها سوى مع مصر وكل مؤسساتها، وأن القناة لديها إيمان كامل بريئسنا وكل مؤسسات الدولة ولكن الكارهين للدولة لا يرضيهم ذلك.