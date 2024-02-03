الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: انتقاد مشروع رأس الحكمة أكبر دعاية له وحوله لترند

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحديث عن مشروع رأس الحكمة خلال الساعات الماضية، كان بمثابة دعاية قوية جدًا وتسويق للمشروع حتى قبل الإعلان عنه، مؤكدًا أن الدعاية اللى اتعملت تساوى 400 مليون دولار.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحديث عن رأس الحكمة سواء كان مؤيدًا أو معارضًا جعل المشروع ترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن الحكومة حتى الآن لم تتحدث عن مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنها تبعد عن مدينة مطروح ساعة، وتبعد عن مطار العلمين نحو 40 كم، مشيرًا إلى أنه في عام 1975، أصدر الرئيس السادات آنذالك قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية، وأنه يتم الإعداد لمشروع رأس الحكمة منذ 1975، وليس وليد اللحظة. 

الرئيس السيسي يعمل على مخطط لتنمية الدولة حتى 2052

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل حاليًا على مخطط لتنمية الدولة حتى 2052، أو ما يسمى بـ"المخطط الكبير"، منوهًا بأن مشروع رأس الحكمة من المدن الذكية بتقنية الجيل الرابع، مؤكدًا أن مصر لا تبيع أرضها. 

أحمد موسى مشروع رأس الحكمة تريند التواصل الرئيس

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