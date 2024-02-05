أحمد موسى: مواد البناء تحتل المرتبة الأولى فى الصادرات المصرية بقيمة 8 مليارات دولار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصادرات المصرية حققت إنجازا كبيرا من خلال حافظها على استقرارها وسجلت 35 مليارا و631 مليون دولار في عام 2023.

ارتفاع حجم الصادرات المصرية

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية قامت باستيراد بـ 72 مليار دولار العام الماضي بدلًا من 84 مليار دولار، ولهذا انخفضت حجم الواردات المصرية بنسبة كبيرة هذا العام.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%، موضحا أن "مواد البناء تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار".

فتح أسواق إفريقيا أمام مصر

وتابع: السعودية وتركيا والإمارات وأمريكا وإيطاليا أبرز الأسواق للصادرات المصرية، والصادرات المصرية للقارة الإفريقية زادت بنسبة 7%.

واستطرد: "لا بد من فتح أسواق في إفريقيا أمام الصادرات المصرية السنوات المقبلة في كافة القطاعات، خاصة أن التصدير لإفريقيا سيحل أزمة كبيرة للدولار".