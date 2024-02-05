الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: "كيلو البن وصل 600 جنيه.. الناس تعيش إزاي؟"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض السلع في مصر أصبحت أسعارها غير مسبوقة من قبل على الإطلاق، معبرًا:" كيلو البن وصل 600 جنيه".

ارتفاع الأسعار 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،أن كل مايشغل تفكيري هو أن يحصل المواطن على السلعة بالسعر الذي يكون في مقدرته واستطاعته، معبرًا:"أنا لا أشرب القهوة لكن الشاي أساس بالنسبالي، لكن فيه ناس القهوة بالنسبة لها مزاج وممكن لا يأكل لكن القهوة أساسية".

وتابع: "الجرجير وبالقندونس مرتبط بالدولار، إزاي يعني، ما هو خلاص كل حاجة بيتم ربطها بالدولار، سعر السلعة مش زي إمبارح، ولا زي بكرا".

واستطرد: "لا توجد سلعة على حالها، طيب إحنا داخلين على رمضان، لازم نشتغل من دلوقتي على رمضان ونوفر السلع، الأسعار دي المواطن مش هيقدر يتحملها في رمضان".

جنون أسعار اللحوم 

وذكر:"كيلو اللحمة بـ500 جنيها، كيلو الفراخ بـ100 جنيه، في المحل اللي جنبه بـ120 جنيها، الفرختين واحد، أزاي نبيع بسعرين، ليه نترك المواطن لكل تاجر يبيع ويشتري على هواه".

 

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