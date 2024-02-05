أحمد موسى: "كيلو البن وصل 600 جنيه.. الناس تعيش إزاي؟"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض السلع في مصر أصبحت أسعارها غير مسبوقة من قبل على الإطلاق، معبرًا:" كيلو البن وصل 600 جنيه".

ارتفاع الأسعار

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،أن كل مايشغل تفكيري هو أن يحصل المواطن على السلعة بالسعر الذي يكون في مقدرته واستطاعته، معبرًا:"أنا لا أشرب القهوة لكن الشاي أساس بالنسبالي، لكن فيه ناس القهوة بالنسبة لها مزاج وممكن لا يأكل لكن القهوة أساسية".

وتابع: "الجرجير وبالقندونس مرتبط بالدولار، إزاي يعني، ما هو خلاص كل حاجة بيتم ربطها بالدولار، سعر السلعة مش زي إمبارح، ولا زي بكرا".

واستطرد: "لا توجد سلعة على حالها، طيب إحنا داخلين على رمضان، لازم نشتغل من دلوقتي على رمضان ونوفر السلع، الأسعار دي المواطن مش هيقدر يتحملها في رمضان".

جنون أسعار اللحوم

وذكر:"كيلو اللحمة بـ500 جنيها، كيلو الفراخ بـ100 جنيه، في المحل اللي جنبه بـ120 جنيها، الفرختين واحد، أزاي نبيع بسعرين، ليه نترك المواطن لكل تاجر يبيع ويشتري على هواه".