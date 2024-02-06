الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسي
أحمد موسي

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتضمنت الأخبار زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمصر، والتأكيد على عدم التوسع في رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أكدت بعض الأخبار عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعلى بايدن أن يجبر إسرائيل على وقف هذه الحرب، وكذا تطرق إلى صحة الملك تشارلز بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان أمس، والحديث عمن سيحل محله طوال فترة مرضه.

روابط الأخبار كما يلي: 

الجارديان: الصراع فى الشرق الأوسط يتصاعد وعلى بايدن إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب

"الجارديان" تسلط الضوء على الحالة الصحية للملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

أسوشيتد برس: زيارة بلينكن لمصر ركزت على منع توسع الصراع بالمنطقة

أحمد موسى موقع الدستور حلقة الليلة وزير الخارجية الامريكي الشرق الأوسط الملك تشارلز

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