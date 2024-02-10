السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإسبانى: توسيع العمليات الإسرائيلية إلى رفح يهدد مليون فلسطينى

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

حذَّر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من خطورة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المسئول الإسباني، في تغريدة له عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، السبت، إن توسيع العمليات العسكرية إلى رفح من شأنه أن يهدد بشكل خطير حياة أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة، وسيؤدي إلى زيادة الكارثة الإنسانية.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ودخول المساعدات.

الاتحاد الأوروبى: الهجوم الإسرائيلى على رفح سيكون له "عواقب كارثية"

وحذَّر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، معتبرا أنه سيكون له "عواقب كارثية".

وقال "بوريل" على منصة التواصل الاجتماعي X:  "إن 1.4 مليون فلسطيني موجودون حاليا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه، ويواجهون المجاعة"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف بوريل: "التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق".

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تحذيرات دولية مستمرة لنتنياهو من تنفيذ عملياته العسكرية فى رفح

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