الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: الاحتلال وافق على "نفى السنوار" مقابل إنهاء حكم حماس

السنوار
السنوار

قال ستة مسئولين إسرائيليين لشبكة NBC الأمريكية إن الحكومة الإسرائيلية موافقة تمامًا على السماح لزعيم حماس والعقل المدبر لأحداث 7 أكتوبر "يحيى السنوار" بالذهاب إلى المنفى مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، ووفقًا للمسئولين، فإن الخطة تمت مناقشتها منذ نوفمبر.

حرب غزة

وقال أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشبكة NBC، في إشارة إلى السماح لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بالإبحار من بيروت إلى تونس في عام 1982: "لا نمانع إذا غادر السنوار مثلما غادر عرفات لبنان".

وبحسب ما ورد أبلغت إسرائيل المفاوضين الأمريكيين في باريس الأسبوع الماضي أن لديها قائمة تضم ستة من قادة حماس، بما في ذلك السنوار والعسكري الكبير محمد ضيف، حيث تريد حكومة الاحتلال إخراجهم من قطاع غزة، وتقول شبكة NBC إن الخطة لم تصل إلى حماس أبدًا، لأن الحركة قالت بالفعل إنها لن تؤيد المنفى.

"حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات
 

أعلنت حركة المقاومة حماس عن وصول وفد برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، صباح اليوم، إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

 لا تنازل عن وقف العدوان

وفي وقت سابق، أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، عن توجه وفد من الحركة بقيادة خليل الحية إلى القاهرة، الخميس، لمتابعة الاتفاق الإطاري، مشددًا على أن الحركة لن تتنازل عن مطلب وقف النار، ولكن ردها يمكن تطويره.

وشدد على أنه لا تنازل عن وقف العدوان، لافتًا إلى أن الحركة طرحت دول تركيا وروسيا ومصر وقطر كأطراف ضامنة لاتفاق التهدئة.

الاتفاق الإطاري 

والاتفاق الإطاري هو مقترح هدنة جرى إعداده خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، في أواخر يناير الماضي، شارك فيه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، ومسئولون من مصر وقطر وإسرائيل.

السنوار من هو يحيى السنوار ان بي سي حماس أسرى حماس 100 يوم من حرب غزة

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