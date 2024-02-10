السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

 كشف تقرير للقناة “12” العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إنهاء عملية الدخول العسكري لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة في شهر واحد فقط، وسط غضب عالمي من هذا العدوان المستمر.

نتنياهو يتمسك بدخول رفح قبل رمضان

ووفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، أخبر رئيس وزراء دولة الاحتلال، مجلس الوزراء الحربي الصغير أن العملية في مدينة  رفح أقصى جنوب غزة، حيث يقيم أكثر من نصف سكان القطاع الساحلي البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يجب أن تكتمل قبل  شهر رمضان، والذي يبدأ حوالي 10 مارس، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب ما ورد، تم إجراء هذا التقييم خلال مناقشة حول عملية رفح المنتظرة، حيث أخبر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل، لكنه يحتاج إلى أن تقرر الحكومة أولًا ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين لجأوا هناك.

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جاء التقرير في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط داخلية متزايدة لدفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في حربها مع حماس، التي دخلت الآن شهرها الخامس.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها المتزايد إزاء عدد القتلى المدنيين والمعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعدم وضوح إسرائيل بشأن "اليوم التالي" في غزة.

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ونقلت القناة 12 أيضا عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن الجيش يحتاج أيضا إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا على طول حدود غزة مع مصر.

وقالت القناة العبرية، إنه يجب حل القضية الأخيرة للحفاظ على التعاون مع مصر، نظرا لمخاوف القاهرة بشأن أي عملية إسرائيلية على طول الحدود ووسط مخاوف من أن الفلسطينيين الفارين من رفح قد يحاولون العبور إلى مصر، فيما يماطل نتنياهو في التوصل إلى قرارات بشأن أي من القضيتين.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بصياغة خطة لإجلاء المدنيين في رفح حتى تتمكن عملية الجيش الإسرائيلي من المضي قدما، لكن القناة 12 أشارت إلى أن البيان لم يكن أكثر من مجرد موقف علني بالنظر إلى أن الجيش قد وضع بالفعل مثل هذه الخطط وينتظر توجيهات من المستوى السياسي.

وقال مكتب نتنياهو في البيان: “من المستحيل تحقيق هدف حرب القضاء على حماس من خلال ترك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح”، “على العكس من ذلك، من الواضح أن النشاط المكثف في رفح يتطلب إخلاء المدنيين من مناطق القتال”.

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