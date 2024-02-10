مساعد بايدن: ارتكبنا أخطاء فى غزة.. ونتنياهو لن ينهى الحرب

قال مساعد الرئيس الأمريكي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في حرب غزة، معتبرًا أنه ليس لديه "أي ثقة" في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول وقف الحرب في غزة واتخاذ "خطوات هادفة" نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

فاينر: ارتكبنا أخطاء في مسار حرب غزة

جاءت هذه التصريحات بعد أشهر من التحذيرات العامة والخاصة من إدارة بايدن لإسرائيل لاتخاذ نهج أكثر جراحية في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فلسطيني، فيما أعلن بايدن نفسه يوم الخميس أن إسرائيل تجاوزت الحد في ردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد جاءت تصريحات فاينر في اجتماع مغلق مع الزعماء العرب الأمريكيين في ميشيجان هذا الأسبوع.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، قال فاينر: "نحن ندرك جيدًا أننا ارتكبنا أخطاء في مسار الاستجابة لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر"، وفقًا لتسجيل لـ التجمع الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف فاينر: "تركنا انطباعًا ضارًا للغاية بناءً على ما كان بمثابة محاسبة عامة غير كافية على الإطلاق لمدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين".

نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت العملية العسكرية فى رفح

وسبق وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بأن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.