السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعد بايدن: ارتكبنا أخطاء فى غزة.. ونتنياهو لن ينهى الحرب

غزة
غزة

قال مساعد الرئيس الأمريكي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في حرب غزة، معتبرًا أنه ليس لديه "أي ثقة" في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول وقف الحرب في غزة واتخاذ "خطوات هادفة" نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

فاينر: ارتكبنا أخطاء في مسار حرب غزة

جاءت هذه التصريحات بعد أشهر من التحذيرات العامة والخاصة من إدارة بايدن لإسرائيل لاتخاذ نهج أكثر جراحية في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فلسطيني، فيما أعلن بايدن نفسه يوم الخميس أن إسرائيل تجاوزت الحد في ردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد جاءت تصريحات فاينر في اجتماع مغلق مع الزعماء العرب الأمريكيين في ميشيجان هذا الأسبوع.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، قال فاينر: "نحن ندرك جيدًا أننا ارتكبنا أخطاء في مسار الاستجابة لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر"، وفقًا لتسجيل لـ التجمع الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز. 

وأضاف فاينر: "تركنا انطباعًا ضارًا للغاية بناءً على ما كان بمثابة محاسبة عامة غير كافية على الإطلاق لمدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين". 

txt

كندا تعرب عن قلقها إزاء خطط العدوان الإسرائيلى على رفح جنوب غزة

نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت العملية العسكرية فى رفح 

وسبق وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بأن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

txt

تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط يتصدر اهتمامات الصحف

غزة حرب غزة جون فاينر الحكومة الاسرائيلية الدولة الفلسطينية إسرائيل حماس

الأكثر قراءة

مساعد بايدن: ارتكبنا أخطاء فى غزة.. ونتنياهو لن ينهى الحرب

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

اليوم.. الحكم في طعني مرتضى منصور على "أحكام سب الخطيب"

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

بعد 12 يومًا.. العثور على جثمان الطفلة هند رجب و5 من أفراد عائلتها في تل الهوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟