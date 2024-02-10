السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف عن أمنية إسرائيل: القادم هو الأخطر فى القضية الفلسطينية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موقف  مصر من وقف قضية تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وتقديم المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدًا أن سيناريو تهجير الفلسطينيين ما زال مستمرًا ولم يتوقف.

 وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المرحلة القادمة هي المرحلة الأخطر في القضية الفلسطينية، معلقًا: "يجب أن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة تلك القضية، فالقضية الفلسطينية لها ظروفها، ويجب دعم الدولة ومؤسساتها لمواجهة المخططات الإرهابية".

 وتابع: "إسرائيل أمنيتها الأولى هي ألا يكون هناك  فلسطيني واحد موجود في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع وقف إبادة الشعب الفلسطيني، وأمريكا شريكة في ذلك بالدعم العسكري، وأن بايدن ونتنياهو ينفذان مخططًا شيطانيًا لإبادة الشعب الفلسطيني.

مصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة من أرضهم

وأكد أن مصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة من أرضهم، ولم تشارك قبل ذلك في أي عملية حصار للشعب الفلسطيني وتدعمهم بالمساعدات الصحية والغذائية، ولا أحد يعلم مجهود الحكومة المصرية في هذه المعركة.

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