حامد فارس: مصر حائط الصد الأول فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإدارة الأمريكية تبحث عن دور زائف على حساب مصر، مؤكدًا أن موقف الولايات المتحدة في القضية الفلسطينية موقف مهتز.

وأضاف فارس في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" أن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض إرادتها باعتبارها الدولة القادرة على لعب أدوار مهمة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو حتى هدنة إنسانية.

حامد فارس: مصر لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها القومي

كما أكد أن مصر كانت حائط الصد الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية وهذا أحدث نوعًا من عدم الاتزان للجانبين الأمريكي والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين ما زال قائمًا.

وتابع: "هذا يأتي في إطار توزيع الأدوار بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، لكن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى كان لها موقف حاسم وحازم وأكدت أن أي اعتداء على سيادتها سيواجه بكل حسم، ومصر لن تسمح بوجود أي تهديد للأمن القومي المصري".