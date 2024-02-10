السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

دبلوماسى روسى: واشنطن معزولة فى مجلس الأمن بسبب القضية الفلسطينية

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة فعليًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب محاولاتها عرقلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.


وقال نيبينزيا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت: "يتحدث المجلس بأكمله، باستثناء الأمريكيين، بشكل أو بآخر عن أنه لا يوجد بديل لوقف إطلاق النار الفوري، سواء كان ذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى كل من يحتاج إليها، أو إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، أو إحياء عملية السلام". 

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وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ضمن صيغة حل الدولتين، مضيفًا أنه "حتى المملكة المتحدة، اعترفت مرارًا وتكرارًا بعدم وجود بديل للهدنة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وشامل، ناهيك عن أعضاء المجلس الآخرين، الذين يشاركون حقًا معاناة الشعب الفلسطيني".

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "هذا ينعكس أيضًا في نتيجة التصويت. جميع مسائل مجلس الأمن التي تحمل علامة وقف إطلاق النار تم حظرها من جانب واحد من قبل الأمريكيين؛ مما يدل على عزلة واشنطن في المجلس بشأن القضية الفلسطينية".

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