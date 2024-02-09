الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 100 أسير لكل منهما

تبادل اسرى
تبادل اسرى

قالت روسيا وأوكرانيا، أمس الخميس، إنهما تبادلتا 100 أسير حرب من الجانبين في الصراع المستمر منذ نحو عامين بوساطة إماراتية.

 

ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية، في منشور لها على تطبيق تيليجرام، سوى تفاصيل قليلة عن عملية التبادل، لكنها قالت إن الجنود العائدين سيخضعون لفحوصات طبية في موسكو.

 

وأشارت إلى "الوساطة الإنسانية" التي قامت بها دولة الإمارات، وتحدثت الهيئة الأوكرانية المشرفة على تبادل أسرى الحرب عن هذه الوساطة أيضا.

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تيليجرام،إن غالبية الجنود الذين أعيدوا إلى أوكرانيا شاركوا في معركة استغرقت ثلاثة أشهر للدفاع عن ميناء ماريوبول على بحر آزوف، والذي سيطرت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف في مايو 2022.

 

ونقلت رويترز عن لجنة التنسيق الأوكرانية المعنية بالتعامل مع أسرى الحرب إن 28 من الجنود العائدين أصيبوا أو مرضوا.

 

وجرت عملية التبادل السابقة في 31 يناير. حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتها استعادة 195 جنديا روسيا.

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