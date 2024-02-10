أحمد موسى: إسرائيل حددت أول ليلة برمضان المقبل لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم ولن تتأخر في أي لحظة عن إدخال المساعدات إلى أهل غزة، مؤكدًا أن تل أبيب كانت تتعنت، من خلال إطالة وقت تفتيش سيارات المساعدات التي كانت تعود ولا تسمح بدخولها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن 80% من المساعدات التي عبرت إلى الجانب الفلسطيني، كانت من أموال الشعب المصري، الذي قدم ملحمة لدعم الأشقاء.

وأكد أنه لولا ماقام به الرئيس السيسي، من أجل القضية الفلسطينية ماكنت شاحنة مساعدات واحدة دخلت غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد تجويع الفلسطينيين بدعم أمريكي، التي منعت وقف إطلاق النار من خلال استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.

الكماشة الأخطر هي ما يتم التخطيط له حاليًا

وأشار إلى أن إسرائيل حددت ليلة الأول من رمضان المقبل لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي تعد جزءا من مخطط التهجير لأهل غزة، موضحا أننا أمام تحرك خطير، والكماشة الأخطر هو ما يتم التخطيط له حاليا والذي يتمثل في دخول جيش الاحتلال مدينة رفح على حدود مصر الشرقية.