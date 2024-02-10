الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: إسرائيل حددت أول ليلة برمضان المقبل لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم ولن تتأخر في أي لحظة عن إدخال المساعدات إلى أهل غزة، مؤكدًا أن تل أبيب كانت تتعنت، من خلال إطالة وقت تفتيش سيارات المساعدات التي كانت تعود ولا تسمح بدخولها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن 80% من المساعدات التي عبرت إلى الجانب الفلسطيني، كانت من أموال الشعب المصري، الذي قدم ملحمة لدعم الأشقاء.

وأكد أنه لولا ماقام به الرئيس السيسي، من أجل القضية الفلسطينية ماكنت شاحنة مساعدات واحدة دخلت غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد تجويع الفلسطينيين بدعم أمريكي، التي منعت وقف إطلاق النار من خلال استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.

الكماشة الأخطر هي ما يتم التخطيط له حاليًا 

وأشار إلى أن إسرائيل حددت ليلة الأول من رمضان المقبل لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي تعد جزءا من مخطط التهجير لأهل غزة، موضحا أننا أمام تحرك خطير، والكماشة الأخطر هو ما يتم التخطيط له حاليا والذي يتمثل في دخول جيش الاحتلال مدينة رفح على حدود مصر الشرقية.

أحمد موسى إسرائيل رمضان المقبل مدينة رفح الفلسطينية لاقتحام مخطط التهجير تحرك خطير جيش الاحتلال حدود مصر الشرقية

مواد متعلقة

محلل سياسى: إسرائيل بدأت عملية عقاب جماعى حتى تضغط على المنطقة ومصر

إسرائيل تزعم اكتشاف نفق كبير لـ"حماس" أسفل مقر "الأونروا"

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية فى رفح خلال شهر رمضان

أحمد موسى يكشف عن أمنية إسرائيل: القادم هو الأخطر فى القضية الفلسطينية

بعد تهديد قصف رفح.. أستاذ قانون دولى: إسرائيل تنتهج سياسة إبادة إجرامية بحق الشعب الفلسطينى

نادر نسيم: قصف إسرائيل رفح سيفجر الفوضى وهناك احترام عالمى لجهود مصر

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

مصدر يكشف تحقيقات النيابة الكاملة في بلاغ ريهام سعيد ضد طبيب لبناني

"علاقة فاضحة".. فتاة تمزق بطنها للتخلص من حملها سفاحا بالوادى الجديد.. ما القصة؟

نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح