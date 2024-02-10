الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية فى رفح خلال شهر رمضان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت من إسرائيل عدم شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تنته بعد من بلورة خطط إخلاء رفح الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.

إعادة تعبئة جنود الاحتياط

وقبل قليل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح الفلسطينية.

وأبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قد تبدأ بعد أسبوعين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

رفح تُشعل الخلافات بين "نتنياهو" ورئيس أركان جيش الاحتلال

ونشب خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح؛ وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت التقارير أن نتنياهو طلب تفكيك حركة حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان.