باحث: حماس ستكون عائقا فى إقامة دولة فلسطين

أكد الدكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي، أن تواجد حماس في الحكم سيعوق فكرة إقامة دولة فلسطين لأنها لا تعترف بدولة إسرائيل.

وأضاف حميد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إزالة حماس من هذه المعادلة وتصبح القوة المتواجدة على الأرض هي قابلة لوجود دولة إسرائيل وتتفاهم معها وتقبل وجودها سيفتح هذا الأمر المجال لمناقشة موضوع دولة فلسطينية مستقلة بصورة أكثر إيجابية.

وأوضح أنه طالما أن حركة حماس متواجدة في القوة ومسيطرة فإنها تمثل عائقا لأنها ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل، فإذا تم إزالتها أو تحييدها وليس لديها أي قدرات عسكرية أو سياسية والكل وقف ضدها، فسيتنهي الأمر في هذه الحالة.

وأكد أنه في حالة انتهاء حماس كقوة مسيطرة سيبقى موضوع مناقشة الحل به شيء من الواقعية والمنطق لأن كل الأطراف على الأرض قابلة لمنطق الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل حل دولة ويمكن بدء المناقشة الجدية في هذا الأمر.