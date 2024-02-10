السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الحكومة الفرنسية تحاول تفادي الأزمات مع المزارعين

الحكومة الفرنسية
الحكومة الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من مارسيليا، إن الحكومة الفرنسية مازالت مجتمعة بكاملها في غياب فقط لوزير الجيوش الفرنسي.

أضاف شقير، اليوم السبت، خلال مداخلة له لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الحكومة تم استكمال جميع أعضاءها بعد شهر من بداية التعيينات، موضحًا أن هذه الحكومة الجديدة تضم 34 وزيرا وسط الاحتفاظ بأهم الوزارات، وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والجيوش.

وأوضح أن الحكومة الفرنسية تحاول أن تتفادى بعض الأزمات منها الأزمة مع المزارعين في فرنسا، مؤكدًا أن فرنسا ستحتضن المعرض الزراعي الدولي بعد أسبوعين، كما أن هناك عدد من الأزمات الأخرى التي تحاول أن تتفادها الحكومة، أهمها ملف التربية والتعليم بعد الاعتراضات التي قام به المدرسين والطلاب.

أشار إلى أن هناك ملف هام أمام الحكومة الفرنسية الجديدة وهو ملف الألعاب الأولمبية وتم تخصيص وزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية بالإضافة إلى ملف الإسكان والغلاء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء اعتبارًا من شهر فبراير وارتفاع أسعار الغاز الذي سيكون اعتبارًا من شهر 7 المقبل.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الحكومة الفرنسية المزارعين فرنسا المعرض الزراعي

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