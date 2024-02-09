الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: وصف بايدن للعمليات الإسرائيلية بغزة بالمبالغ فيها لا يمثل تغييرًا في موقفه

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بالمبالغ فيها لا يمثل تغييرًا في موقفه أو رسائله؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قد تبدأ بعد أسبوعين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

كما نشب خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح.

القاهرة الإخبارية غزة بايدن البيت الأبيض

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