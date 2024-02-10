غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة مدينة صيدا اللبنانية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جدرا شمال مدينة صيدا في لبنان.

وفي سياق آخر، أفاد إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال اغتال 3 مسئولين في حماس في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنازل سكنية وسط وشمالي رفح جنوبي قطاع غزة منذ ليلة أمس.