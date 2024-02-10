السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"رياضة المنيا" تكشف تفاصيل بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسى المتحركة (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة هي خاصة بالدور الأول، تم تنفيذها في محافظة المنيا بالصالة المغطاة بجامعة المنيا، وشارك في هذه البطولة 6 فرق، هي المنيا وبني سويف والفيوم ودمنهور والمستقبل، ومؤسسة الحسن.

وأضاف مندي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الدورة أقيمت من خلال اللجنة البارالمبية بالتنسيق مع ناد "ذوي القدرات والهمم" بالمنيا، وبإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 7 فبراير حتى 9 فبراير.

وأوضح أن هذه البطولة بالدور الأول، اختتمت يوم الجمعة 9 فبراير بعد 6 مباريات وحصلت المنيا نادي "ذوي القدرات والهمم" بالمحافظة على المركز الأول وفريق بني سويف بالمركز الثاني وفريق الحسن بالمركز الثالث.

وأكد أن عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز بالنسبة لكرة السلة لذوي القدرات والهمم 17 فريقا، تم تصعيد عدد من الفرق لهذه البطولة في الدور الأول، والدور الثاني سيتم تنفيذه في ستاد القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس، والفريق الفائز سيمثل مصر في البطولة العربية التي ستقام في الكويت.
 

 

صباح الخير يا مصر الشباب والرياضة بطولة الجمهورية كرة السلة محافظة المنيا اللجنة البارالمبية

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