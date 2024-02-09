تقارير: عملية رفح تُشعل الخلافات بين "نتنياهو" ورئيس أركان جيش الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن خلافًا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح؛ وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت التقارير أن “نتنياهو” طلب تفكيك حركة حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان.

وقبل قليل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قد تبدأ بعد أسبوعين.