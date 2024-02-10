"المصل واللقاح" تكشف أهمية تطعيمات الطلاب مع بداية الترم الثانى

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بـالمصل واللقاح، إنه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب في الجامعات والتجمعات الكبيرة في ظل برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة نلجأ لإغلاق النوافذ ونكون في ظروف غير جيدة التهوية، الأمر الذي يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في فصل الشتاء.

وأضاف “المحمدي” اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الأمر يستدعي أن من لم يتلق لقاح الأنفلونزا من الأفضل عليه أن يتلقاه، في أسرع وقت كي يؤدي مفعوله ويستفيد منه الشخص بالوقاية لنهاية الموسم، نظرًا لكوننا في موسم الشتاء.

وأوضح: “كما أننا ننصح بعمل تحديث وتحفيز لجهاز المناعة لكوفيد 19 لمن أعمارهم 12 عاما فما فوق، من لم يحصل على اللقاح عليه أن يلجأ لتلقي الجرعات، ومن تلقى الجرعات سابقًا فعليه أن يتلقى جرعة معززة، مؤكدًا أنه يجب على أن يكون السجل التطعيمي مواكبًا للجرعات التي يتلقاها الطلاب لحمايتهم من الأمراض المعدية باستخدام اللقاحات”.

