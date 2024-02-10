السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

27 ألف شهيد و67 ألف مصاب منذ بدء العدوان على غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت "الصحة الفلسطينية"، أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء 67147 مصابًا فلسطينيًا.

وفي وقتٍ سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنازل سكنية وسط وشمالي رفح جنوبي قطاع غزة منذ ليلة أمس.

الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية العدوان ضحايا العدوان

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