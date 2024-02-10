السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: روسيا تطورت في المسيرات وحرب الاستنزاف في صالح موسكو

روسيا
روسيا

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن روسيا تطورت في الفترة الأخيرة في الميسرات وبات لديها مسيرات طويلة المدى بجانب ما يسمى بالطائرات المنتتحرة والمسيرات المتسهدفة للأفراد العسكرية، بينما أوكرانيا لا تمتلك هذه القدرة.

وأضاف الأفندي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك نقص حاد بالذخيرة الأوكرانية بسبب عدم تمويل أوكرانيا من الغرب لعدة أسباب، أبرزها أن الولايات المتحدة المتبرع الأول في مأزق كبير الآن نظرًا لأنها تؤمن الذخائر لإسرائيل يوميًا، بالإضافة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مرمى نيران المقاومة العراقية والسورية، أدت فعليًا لضعف توصيل الذخائر لأوكرانيا، لأن الشرق الأوسط أهم لأمريكا من أوكرانيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وباعتراف جوزيب بوريل قال، إن أوروبا الآن لا تستطيع انتاج الذخائر بكيمات كبيرة، فحرب الاستنزاف بدأت ترضح للطرف الروسي أكثر من الطرف الأوكراني، مشيرًا إلى أن روسيا الآن تحول طريقها للهجوم وليس إلى الدفاع، وبدأت الخطوات والأمور تأتي في مصلحة روسيا وصفوف الدفاع الاوكرانية تتنهار شيئًا فشيئًا.

وأكد أنه سيكون هناك تقدمٌ كبير لروسيا بسبب ضعف الذخيرة وضغف القدرة البشرية الأوكرانية وهذا ما أدى إلى إقالة رئيس القوات الأوكرانية. 

 

القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية حرب الإستنزاف روسيا

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