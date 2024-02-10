روسيا: أحبطنا هجوما أوكرانيا بمسيرة على سفن مدنية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سفن مدنية في البحر الأسود؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، أكدت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف.

وذكر بيان للقوات البحرية- حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أن روسيا تحتفظ اليوم بأربع سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف"، لافتًا إلى أن روسيا تحتفظ أيضًا بسفينتين في البحر المتوسط، واحدة منها حاملة صواريخ (كاليبر) على متنها ثمانية صواريخ.