السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا: أحبطنا هجوما أوكرانيا بمسيرة على سفن مدنية في البحر الأسود

مسيرة
مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سفن مدنية في البحر الأسود؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، أكدت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف.

وذكر بيان للقوات البحرية- حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أن روسيا تحتفظ اليوم بأربع سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف"، لافتًا إلى أن روسيا تحتفظ أيضًا بسفينتين في البحر المتوسط، واحدة منها حاملة صواريخ (كاليبر) على متنها ثمانية صواريخ.

البحر الأسود الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت مسئول فى حزب الله

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة فى بلدة مدينة صيدا اللبنانية

27 ألف شهيد و67 ألف مصاب منذ بدء العدوان على غزة

"رياضة المنيا" تكشف تفاصيل بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسى المتحركة (فيديو)

"المصل واللقاح" تكشف أهمية تطعيمات الطلاب مع بداية الترم الثانى

البيت الأبيض: وصف بايدن للعمليات الإسرائيلية بغزة بالمبالغ فيها لا يمثل تغييرًا فى موقفه

تقارير: عملية رفح تُشعل الخلافات بين "نتنياهو" ورئيس أركان جيش الاحتلال

الحرب فى رفح.. نتنياهو يبلغ بلينكن بموعد العملية العسكرية المرتقبة

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

حبس سيدة قتلت ابن شقيقتها 4 أيام في دار السلام

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 في مصر

حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين

شريان الحياة الأخير.. العالم يدين خطة نتنياهو لاجتياح رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح