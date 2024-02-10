السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى متواصل لمستشفيات رفح

قصف
قصف

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن رفح ليست ببعيدة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المدينة لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. 

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة مع ببرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية قدمت مدينة رفح أكثر من 25 شهيدًا وعشرات الاصابات في استهدافات طالت عددا من منازل المواطنين بجانب سيارات ميدانية كانت تتنقل في شوارع المدينة المكتظة بالنازحين.

وأوضح أن هناك مليونًا و400 ألف نازح بجانب سكان رفح الأصليين هم متواجدون في أصغر مدن محافظات قطاع غزة ما زالوا يعيشون أوضاعًا مأساوية.

وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام ولرفح وخان يونس في الجنوب بالتحديد، موضحًا أن خان يونس لها خصوصية كبيرة، خاصة أنها تشهد توغل كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يزيد على شهر.

ولفت إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ 15 يومًا وهي تحاصر المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي، وتطلق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية هذه المستشيفات، ما أدى لوقوع أضرار جسيمة بها.

 

 

القاهرة الإخبارية رفح العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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