السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: انعقاد الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجى بين أمريكا واليونان

أمريكا واليونان
أمريكا واليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية هو الجولة الخامسة لهم، والذي شهد عدة مواضيع مهمة منها القضايا الإقليمية، وملفات التطورات الإقليمية، والدفاع والأمن والتحديات الإنسانية، ومواجهة الكوارث والطاقة والبيئة والفضاء وتطبيق القانون ومكافحة الإرهاب.

وأضاف بركات، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحوار يعمل على تعميق التعاون بين اليونان وأمريكا والشريكان في حلف الناتو، موضحًا أن اليونان تحاول السيطرة على ممرات البحر الأحمر الممرات الملاحيه لأن اليونان كما قال وزير الخارجية إنها تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم.

وأوضح، أن وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس وقع على اتفاقية "أرتميس" خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التعاون الفضائي الشفاف السالمي، موضحًا أن بذلك تعتبراليونان الدولة 35 التي تنضم إلى هذه الاتفاقية، وبالإضافة إلى أن وزير الخارجية اليوناني إلقاء كلمة في مركز ويلسن بعنوان العد التنازلي لمحيطنا.

القاهرة الإخبارية أثينا الحوار الاستراتيجي اليونان الامم المتحدة

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