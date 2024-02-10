السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الأحزاب التركية تستعد لانتخابات البلديات

الأحزاب التركية تستعد
الأحزاب التركية تستعد لانتخابات البلديات

قال عمر أحمد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أنقرة، أن هناك 36 حزبًا يتنافسون على مناصب رئيس وأعضاء مجالس البلديات في 81 ولاية بالإضافة إلى رئاسة المقاطعات، مشددًا على أن المنافسة ستكون شرسة وأعلن حزب الرفاة من جديد عن مرشحيه في اسطنبول وأنقرة.

وأضاف "عمر" اليوم خلال مداخلة له لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الانتخابات في تركيا تهدف إلى حصد البلديات في كافة أنحاء الدولة، إلا أن العناوين الرئيسية تتجه إلى أسطنبول وأنقرة وأزمير، مؤكدًا أنه في اسطنبول وحتى الآن هناك 7 أحزاب أعلنت عن مرشيحها في المنافسة.

وأوضح أن مرشحي تحالف الشعب الحاكم لديهم صلاحية أكبر قليلًا، مؤكدًا أن المنافسة ستكون شرسة ومنذ الآن بدء الشعور بالوعود من باقي الأحزاب التي ستشارك في هذه الانتخابات، منوهًا بأن أخر موعد لتقديم أسماء المرشحين في الـ21 من فبراير.

القاهرة الإخبارية انقرة حزب الرفاة جولة المراسلين الانتخابات

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