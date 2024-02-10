السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أبو مازن يُحذّر "بلينكن" من الهجوم الإسرائيلي على رفح

أبو مازن
أبو مازن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من عواقب شن هجمات على مدينة رفح الفلسطينية.

 

وأضافت "السلامين"، اليوم السبت، خلال مداخلة مع برنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل عندما تشن هجومًا على مدينة رفح، فإن هذا يعني ضغط على النازحين بدفعهم للتواجد على الحدود الفلسطينية المصرية.

ولفت إلى أن رفح مدينة تعد مكتظة بالنازحين والتي تبلغ مساحتها نحو 55 كلم مربع، ما يجعل الفلسطينيين بالنزوح من رفح إلى اتجاه الأراضي المصرية وهذا يعتبر تهجير بحد ذاته، حيث أن الفلسطينيين لا يمكن لهم الرجوع إلى شمال القطاع كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت، أن الرئاسة الفلسطينية والمتحدث باسمها، أكدا بأن هذا لا يعطي الادارة الأمريكية من مسؤوليتها تجاه النازحين في الشمال والجنوب ووسط القطاع ومخطط التهجير لا يزال قائمًا على أولويات نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة التي تدعي أمام العالم بأنه لا توجد مخططات بإبادة جماعية أو حتى مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.

ونوه بأنه على أرض الواقع، عندما تشن إسرائيل الهجوم شمال وجنوب ووسط غزة، فإنها تضغط على الفلسطينيين بأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، وتدعوهم على أرض الواقع بالنزوح ناحية سيناء.

 

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