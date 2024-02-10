عماد أيوب: الحرب الروسية الأوكرانية هى معارك تكسير عظام ولا تفاهم حتى الآن

قال الدكتور عماد أيوب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن المقاربة لم تكتمل أركانها بحكم أنه لا يوجد طرف واضح أنه استنزف، وإن كان كل المجتمع الدولي استنزف، فأوروبا استنزفت، وأوكرانيا أيضًا حتى روسيا.

وأضاف أيوب، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى الآن ما زال كل طرف يتسلح بأوراق يضغط بها على الطرف الآخر، ونحن بالتأيكد نأمل أن تكون هناك نقطة مقاربة أن تجمع بين الأطراف، وأن يكون هناك طرف دولي حريص على تحقيق المقاربة السياسية والتسوية بين الطرفين، لكن حتى الآن لا نجد هذه الأطراف لا من جانب الأمم المتحدة ولا من جانب الدول الصديقة، أو حتى الدول الشركاء.

وأكد أننا الآن نعيش مرحلة تكسير العظام بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الكل الآن بحاجة إلى الحوار والجلوس للتفاوض وإنهاء هذه الأزمة بأي شكل، ولكن الفجوة القائمة ترتكز على أن كل طرف يرى على ماذا نتحاور وما هي شروط الحوار وهل هناك إلزام من كل طرف لآخر بقبول الأمر الواقع.