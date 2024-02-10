السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حمودة" يكشف تفاصيل اتفاقية التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه جرى توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بينهما في 29 نوفمبر 1983، واعتبرت الاتفاقية إسرائيل الأداة الفعالة لحماية المصالح الأمريكية ضد الخطر السوفيتي في الشرق الأوسط.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاقية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي بالقطع درة العلاقات بينهما، مشيرًا إلى أنه بهذا الدور تجاوزت إسرائيل حدودها الإقليمية.

وأوضح أن هذه الوكالات في إسرائيل هي الموساد جهاز العمليات الخارجية، والشاباك جهاز العمليات الداخلية، وأمان شعبة الاستخبارات العسكرية.

وأكد أن هذه الاتفاقية تضمنت التعاون والتنسيق المشترك بين وكالة الاستخبارات الأمريكية  ومثيلتها في إسرائيل، إضافة إلى إجراء تدربيات ومناورات مشتركة لتوحيد الخطط العسكرية بينهما وحق استخدام القوات الأمريكية للقواعد العسكرية الإسرائيلية وزياردة حجم المشتريات الأمريكية للإنتاج الحربي الإسرائيلي والسماح بنقل التنكولوجيا العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل.

اتفاقية التعاون العسكري الولايات المتحدة إسرائيل المصالح الأمريكية الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية

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