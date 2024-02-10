رفيق عوض: تحركات الغرب بالاعتراف بفلسطين فخ لاستجلاب العالم العربى بدمج إسرائيل

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّنا متشككون من التحركات الغربية للاعتراف بفلسطين وبهذا الطرح، لأن هذا الطرح بدون تفاصيل وبدون تحديد، مشيرًا إلى أنه يأتي على خلفية ما يجري في هذه الحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وأضاف عوض، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من الممكن أن يكون هذا الطرح فخ كبير للفلسطينيين، بمعنى أن ما تدعيه أمريكا بتحديث السلطة الفلسطينية قد يكون أن الدولة الفلسطينية تبقى نفس الشكل بالمضمون وتغيير الاسم من سلطة إلى دولة دون أن يكون هناك سيادة أو تواصل جغرافي وقدرة على الحياة.

وأكد أن فكرة طرح الدولة الفلسطينية قد تكون من أجل استجلاب العالم العربي بأن يعترف بإسرائيل ودمجها في المنطقة دون أن يكون هناك مقابل.