السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بدأت بالاستيطان وانتهت بالإبادة.. عادل حمودة يكشف أوجه التشابه بين تأسيس الولايات المتحدة وإسرائيل

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن أوجه التشابه بين تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكدًا أن الإبادة الجماعية كانت سياسة أمريكية وأصبحت سياسة إسرائيلية.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أنه عندما وصل المهاجرون الأوروبيون إلى أمريكا وجدوا السكان الأمريكيين، وأطلقوا عليهم اسم الهنود الحمر، وكان عددهم يصل إلى 130 مليون نسمة، لكنهم كانوا يعشيون حياة بدائية ولم يعرفوا الأسلحة النارية، لذلك بدأ المهاجرون الأوروبيون في القضاء عليهم لتخلو لهم الأرض.

وأكد أن المهاجرين الأوروبيين قرروا إبادتهم إبادة جماعية، حيث قتلوا منهم نحو 100 مليون نسمة في 14 عامًا فقط، وخلال الفترة ما بين 1662 و1676 خلال ما عرف بالحروب الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأوبئة التي جاء بها المهاجرون تكفلت في قتل ملايين آخرين، ولم يبق منهم سوى مليون شخص، يسكنون الآن مستوطنات خاصة بهم.

وأوضح أنه هكذا بدأت جريمة الاستيطان في أمريكا بالتخلص من أصحاب الأرض وسكانها، حيث تكررت جريمة استيطان مشابهة في إسرائيل.

وتابع: "تكونت 5 عصابات يهودية مسلحة وهي: هاجاناه، إرجون، بيتار، شتيرن، بلماخ، قامت كل منها بارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في حرب 1948، ومن لم يقتل من الفلسطينيين هاجر خوفًا على حياته".

واستكمل: "بعد 12 يومًا من إعلان دولة إسرائيل اتحدت هذه العصابات معًا، وشكلت تلك العصابات الجيش الإسرائيلي الذي واصل عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين دون توقف".

الحقيقة القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة الولايات المتحدة إسرائيل الإبادة الجماعية السكان الأمريكين الهنود الحمر الفلسطينيين

مواد متعلقة

رفيق عوض: تحركات الغرب بالاعتراف بفلسطين فخ لاستجلاب العالم العربى بدمج إسرائيل

باحث: روسيا تطورت فى المسيرات.. وحرب الاستنزاف فى صالح موسكو

عماد أيوب: الحرب الروسية الأوكرانية هى معارك تكسير عظام ولا تفاهم حتى الآن

وزير الخارجية الإيرانى: طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة

القاهرة الإخبارية: انعقاد الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجى بين أمريكا واليونان

"القاهرة الإخبارية": أبومازن يُحذّر "بلينكن" من الهجوم الإسرائيلى على رفح

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى متواصل لمستشفيات رفح

القاهرة الإخبارية: الأحزاب التركية تستعد لانتخابات البلديات

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

موعد عيد الحب 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح