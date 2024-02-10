محلل سياسى: إسرائيل بدأت عملية عقاب جماعى حتى تضغط على المنطقة ومصر

قال منذر حوارات، المحلل السياسي، إن إسرائيل لها أهداف استراتيجية وتكتيكية من هذه الحرب، أبرزها تدمير حماس وإنقاذ الرهائن، لكن الهدف الاستراتيجي من هذه العملية هو إفراغ المناطق الفلسطينية ومنها غزة من السكان الفلسطينيين، لذا كانت مصر والأردن من المرشحين بأن تكون الهجرة باتجاههما.

وأضاف "حوارات"، اليوم السبت، خلال مداخلة له لبرنامج "عن قرب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذين البلدين وقفا موقفًا حازمًا ضد الموقف الإسرائيلي، وبالتالي بدأت إسرائيل عملية عقاب جماعي حتى تضغط على المنطقة ومصر، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على الرغم من إنكاره إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل إلا أنه في كل مرة تقوم إسرائيل بالهجوم كانت تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

وأوضح، أن إسرائيل ستشن عملية رفح وبالتالي سيكون الضغط البشري هائلًا جدًا وهذا سيرتب عليه عملية تهجير.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يضع البيض في سلة مصر منذ البداية ويتهم مصر بأنها لم تسمح بدخول المساعدات، علمًا بأننا نتذكر الفترة التي قصفت فيها إسرائيل الطرق وأدت إلى تعطيلها ومن ثم أصلحت وتم إدخال المساعدات.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي مما قاله بايدن له اتجاه محدد وهو الضغط على مصر في نقطة المعبر كي يكون بالاتجاهين وليس باتجاه واحد، مشيرًا إلى أن مصر منتبهة جدًا لهذه العملية وسرعة الرد المصري كانت مهمة جدًا والموقف العربي مع مصر مهم جدًا.