نادر نسيم: قصف إسرائيل لرفح سيفجر الفوضى وهناك احترام عالمي لجهود مصر

حذر النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، من تجاوز قوات الاحتلال الخط الأحمر في قطاع غزة بعد الإقدام على قصف مدينة رفح، مع ما يعرفه العالم كله من وجود اكتظاظ سكاني فيها وهروب النازحين إليها، قائلا: إسرائيل تفجر المنطقة والحرب هذه ستدفع للفوضى.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بالجهود المصرية الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية لوقف العدوان السافر على غزة، والسعى بقوة لوقف إطلاق النار.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة السيسي لوقف إطلاق النار، تعكس الجهود المصرية المُضنية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لاقامة دولته وانهاء الاحتلال.



وأشار النائب، أن تحركات القيادة السياسية عالميا واقليميا، نجحت في أن تجعل الرأي العام الغربي يتحرك لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ودفعت لتغيير واضح، في موقف الإدارة الأمريكية والتي أصبحت أكثر إدانة لعدوان إسرائيل وسلوكها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالإشادة بالجهود المصرية لردع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مشددا: مصر ستظل الداعم الأول وبقوة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والجميع يشيد بهذا ويحترم هذه الثوابت المصرية.