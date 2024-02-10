إسرائيل تزعم اكتشاف نفق كبير لـ"حماس" أسفل مقر "الأونروا"

زعمت إسرائيل يوم السبت، أنها كشفت عن نفق كبير تابع لحركة حماس يخفي أسلحة تحت مقر وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في شمال غزة.



وتم العثور على هذا الاكتشاف المزعوم كجزء من عملية عسكرية إسرائيلية في منطقتي الشاطئ وتل الهوى شمال غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.



وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته وصلت إلى فتحة نفق تقع بالقرب من مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لكنها لم تذكر متى تم الاكتشاف، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.



وعلق المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، على الأمر قائلًا: "إن الوكالة لا تعرف ما هو موجود تحت مقرها في غزة وأن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا رسميًا عن النفق المزعوم، لذا فهي غير قادرة على ذلك لمعالجة المطالبة بشكل أكبر".



وتقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعمليات تفتيش داخل مبانيها كل ثلاثة أشهر، وآخر عملية تفتيش تمت في مبانيها في غزة انتهت في سبتمبر، بحسب لازاريني.

