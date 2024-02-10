السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تزعم اكتشاف نفق كبير لـ"حماس" أسفل مقر "الأونروا"

حماس
حماس

زعمت إسرائيل يوم السبت، أنها كشفت عن نفق كبير تابع لحركة حماس يخفي أسلحة تحت مقر وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في شمال غزة. 

وتم العثور على هذا الاكتشاف المزعوم كجزء من عملية عسكرية إسرائيلية في منطقتي الشاطئ وتل الهوى شمال غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي. 

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته وصلت إلى فتحة نفق تقع بالقرب من مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لكنها لم تذكر متى تم الاكتشاف، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلق المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، على الأمر قائلًا: "إن الوكالة لا تعرف ما هو موجود تحت مقرها في غزة وأن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا رسميًا عن النفق المزعوم، لذا فهي غير قادرة على ذلك لمعالجة المطالبة بشكل أكبر".

وتقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعمليات تفتيش داخل مبانيها كل ثلاثة أشهر، وآخر عملية تفتيش تمت في مبانيها في غزة انتهت في سبتمبر، بحسب لازاريني.
 

إسرائيل حماس أسلحة شمال غزة عملية عسكرية إسرائيلية

مواد متعلقة

"ادعم نقابتك": "المحامين" تعانى من ترهل نقابى بسبب المركزية الشديدة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

سليمان جودة لـ"الشاهد": لم أتعرض لمضايقات بسبب كتاباتى.. والقارئ المصرى يمل بسرعة

كيف قامت الهجرة بدعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023؟

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل| "اتحاد العمال": هذا هو الحل لزيادة الأجور فى القطاع الخاص

مصرع شخص ونجاة 6 آخرين فى حريق سيارة أعلى "الدائرى الإقليمى"

بسبب أسبقية الرى.. 5 مصابين فى مشاجرة بالبحيرة

إسرائيل تزعم اكتشاف نفق كبير لـ"حماس" أسفل مقر "الأونروا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح