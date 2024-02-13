الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف تفاصيل ما طلبه نتنياهو من الوفد المشارك بالاجتماع الرباعى بمصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض في أول الأمر المشاركة في اجتماع اليوم بالقاهرة، لكن بعد ضغط كبير من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على حضور الوفد الإسرائيلي للاجتماع، بعد التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها بشأن اجتماع باريس، وتعديل بعض البنود الخاصة بصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لأول مرة يحضر مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل هذه الاجتماعات، مبينا أن توجيهات نتنياهو للوفد الإسرائيلي هو الإنصات كثيرا، وليس الحديث كثيرا، وعرض خطة تل أبيب في صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الحديث الدائر الآن عن خطة إسرائيلية قدمت من أجل المفاوضات مع حماس، وسط ترحيب بالطرح المصري.

هدف مصر هو حماية حقوق الدولة الفلسسطينية

وتابع، أن الهدف الأول هو حماية حقوق الدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن مصر هدفها وموقفها ثابت وواضح في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، لا ينام ويعمل على مدار الساعة من أجل الشعب الفلسطيني والحصول على دولة مستقلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للقطاع.

أحمد موسى بنيامين نتنياهو اجتماع اليوم بالقاهرة توجيهات نتنياهو للوفد الإسرائيلي حقوق الدولة الفلسسطينية

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