فايز فرحات: الاجتماع الرباعى بالقاهرة سينهى الأزمة فى غزة

علّق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، على الاجتماع الرباعي بالقاهرة بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية لمناقشة التهدئة بقطاع غزة.

وقال فرحات، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك احتمالًا كبيرًا لخروج هذا الاجتماع باتفاق على هدنة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات ترجح هذا الاجتماع في الوصول لهذا الهدف، أبرزها الضغوط الأمريكية والتي تتضح في حضور رئيس المخابرات الأمريكية.

وأوضح، أننا نعلم أن هناك حسابات أمريكية عدة تقف وراء ضرورة الوصل إلى هذه الهدنة الطويلة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف واضح وصريح لإطلاق النار لكن الحسابات الأمريكية لا تزال مع الدخول في هدنة إنسانية طويلة المدى.

وأشار، إلى أن هذه الهدنة يمكن أن تتحول في مرحلة تالية إلى وقف لإطلاق النار أو تغيير جوهري في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.