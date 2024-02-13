"الإغاثة الطبية" بغزة: 10 مراكز صحية فقط تعمل في القطاع جزئيًا

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن 10 مراكز صحية فقط تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة.

جهود مكثفة من 30 فريقا طبيا متنقلا للوصول إلى 3000 شخص لتقديم الخدمات الأساسية لهم

وأضاف "ياغي"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن جهودا مكثفة من 30 فريقا طبيا متنقلا للوصول إلى نحو 3000 شخص في القطاع لتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح، مدير جمعية الإغاثة بغزة، أنهعم يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية جميع الاحتياجات بالقطاع في ظل نقص الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية.

